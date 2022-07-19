После самоубийства Залима Керефова правоохранители открыли уголовное дело

Следственные органы сообщают, что 16 июля текущего года в камере-”одиночке” СИЗО г. Ногинска МО обнаружили мертвым экс-главу Таможенной академии. Мужчина находился в заключении в связи с подозрениями в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.
Сообщается, что заключенный покончил с жизнью, вскрыв себе вены на руке острым предметом, информирует Russian.rt.com.
На сегодняшний день в рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов уже опросили работников СИЗО, а также изъяли необходимую документацию. Ряд судебно-экспертных мероприятий специалисты проведут в ближайшее время.
Ранее поступила информация от адвоката Алексея Цыганова – он поведал, что Залим Керефов, проректор Таможенной Академии России, содержался под стражей по обвинению в сбыте наркотических веществ и действительно совершил суицид в областном СИЗО.