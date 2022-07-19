После самоубийства Залима Керефова правоохранители открыли уголовное дело

Следственные органы сообщают, что 16 июля текущего года в камере-”одиночке” СИЗО г. Ногинска МО обнаружили мертвым экс-главу Таможенной академии. Мужчина находился в заключении в связи с подозрениями в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.