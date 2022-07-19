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Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников в четвертый раз выиграл ралли "Шелковый путь"

Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников в четвертый раз выиграл ралли "Шелковый путь"

Вчера, 19:14
Фото: пресс-служба КАМАЗ-мастер
Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников победил в двенадцатом издании международного ралли «Шелковый путь». Он поставил рекорд, финишировав первым в этой гонке уже в четвертый раз. Второе место завоевала нижегородская команда «ГАЗ Рейд Спорт».

В этом году соревнования проходили в России и были приурочены к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Маршрут гонки составил 4,5 тысячи километров и пролегал через Дагестан, Чечню, Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области. Команды финишировали в Москве на набережной олимпийского комплекса «Лужники», передает newsnn.ru.

«Синяя армада» была представлена Дмитрием Сотниковым и Эдуардом Николаевым, которые пилотировали новые спортивные грузовики КамАЗ-435091 семейства К5, Андреем Каргиновым и его экипажем на КамАЗ-43509. Также маршрут прошел Сергей Куприянов, который управлял КамАЗом, использующем газодизельное топливо.

«Шелковый путь» - это всегда сложно. В этом году собрали все разнообразие трасс: и бездорожье, и грязевые спецучастки», - рассказал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

Из Нижнего Новгорода в гонке участвовала заводская команда «ГАЗ Рейд Спорт». Спортсмены прошли маршрут на автомобилях «ГАЗель NEXT» и «ГАЗ Садко NEXT». «ГАЗель» Александра Русанова и Евгения Павлова заняла второе место в категории Т1. В общем зачете на четвертом и пятом местах закончили ралли экипажи под управлением Алексея Хлебова и Михаила Шкляева.

«Спецучастки были довольно сложными для прохождения. В бродах иногда пропадали тормоза. Но в один из них мы вошли феерично! Зашли с полного хода, подняли брызги через крышу», - поделился впечатлениями штурман экипажа 306 «ГАЗ Садко NEXT» Александр Филякин.

#Светлана Павлова
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