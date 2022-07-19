Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников в четвертый раз выиграл ралли "Шелковый путь"

В этом году соревнования проходили в России и были приурочены к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Маршрут гонки составил 4,5 тысячи километров и пролегал через Дагестан, Чечню, Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области. Команды финишировали в Москве на набережной олимпийского комплекса «Лужники», передает newsnn.ru.