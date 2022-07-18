Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова

Представители завода пригласили Стаса Михайлова выступить на Дне Металлурга. В сентябре этого года директор предприятия по охране труда Алексей Тенигин планирует баллотироваться в мэры города. По итогам предварительного голосования, прошедшего в мае, он одержал победу, тогда как действующий мэр направил заявление о выходе из партии и снял с праймериз свою кандидатуру. Вполне возможно, что именно этот поступок и вызвал недовольство местных жителей.