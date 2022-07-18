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Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова

Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI
В Иркутской области зрители массово ушли с концерта исполнителя Стаса Михайлова.

Десятки зрителей ушли с концерта Стаса Михайлова, который проходил в городе Шелехов Иркутской области и был приурочен ко Дню Металлурга. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на СМИ. Видео, на которых запечатлены покидающие концерт люди, появилось в сети.

Точно не известно, по какой причине зрители решили массово покинуть выступление певца. Авторы Telegram-канала «Кровавая барыня» предполагают, что зрители просто устали от репертуара Стаса Михайлова, согласно другому мнению, это — не что иное, как выражение протеста против завода корпорации «Русал».

Представители завода пригласили Стаса Михайлова выступить на Дне Металлурга. В сентябре этого года директор предприятия по охране труда Алексей Тенигин планирует баллотироваться в мэры города. По итогам предварительного голосования, прошедшего в мае, он одержал победу, тогда как действующий мэр направил заявление о выходе из партии и снял с праймериз свою кандидатуру. Вполне возможно, что именно этот поступок и вызвал недовольство местных жителей.

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