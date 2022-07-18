В Британии с трудом находят переводчиков для обучения украинских военных

Как заявил руководитель агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR) Марк Хэрри, его компанию попросили оказать поддержку «безотлагательной потребности» в большом числе лингвистов, необходимых для обучения солдат из Украины в Великобритании. Один из соискателей на должность переводчика был поражен тем, что организаторы не указывают достаточный уровень знаний, отметив, что это «безумие», так как «мы говорим об оружии, а не об игрушках».