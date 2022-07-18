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В Британии с трудом находят переводчиков для обучения украинских военных

В Британии с трудом находят переводчиков для обучения украинских военных

Сегодня, 14:25
Фото: pxhere.com
Министерство обороны Великобритании испытывает сложности с поиском переводчиков для обучения украинских военных.

Британское Минобороны столкнулось со сложностями при обучении прибывших в страну украинских военных, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание iNews. Ведомство не может найти переводчиков с английского языка на украинский в достаточном количестве.

В настоящее время, как отмечается в издании, Министерство обороны Великобритании «изо всех сил» пытается найти специалистов, вплоть до начала осени потребность в переводчиках будет оставаться высокой.

Как заявил руководитель агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR) Марк Хэрри, его компанию попросили оказать поддержку «безотлагательной потребности» в большом числе лингвистов, необходимых для обучения солдат из Украины в Великобритании. Один из соискателей на должность переводчика был поражен тем, что организаторы не указывают достаточный уровень знаний, отметив, что это «безумие», так как «мы говорим об оружии, а не об игрушках».

В июле в Великобританию для обучения прибыла первая группа военных из Украины, которым предстоит пройти курс длительностью в несколько месяцев.

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