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Уволенным россиянам-пенсионерам с 15 июля произведут индексацию пенсий

18 июля, 17:38
Для россиян, официально ушедших на заслуженный отдых, размер пенсии пересчитают, учитывая пропущенные индексации.

Известно, что, если уволившийся житель нашей страны ушел на пенсию, но затем после получения новых выплат решил вновь трудоустроиться, размер его пенсии не будет уменьшен. Об этом сообщает infox.ru.

Отправка отчетности СЗВ-М и СЗВ-ТД будет производиться в Российской Федерации до 15 июля. Работодатели в данных бланках предоставляют государству данные о пенсионерах, продолжающих трудиться или оставивших свою должность, уйдя на заслуженный отдых.

В случае недостатка пенсионных коэффициентов наши соотечественники смогут «докупить стаж», информирует ПФР Москвы и МО. Представители ведомства рассказали, что по правилам пенсионных страховых программ отчисления на пенсию должны отправлять работодатели.

В ряде случаев отчисления наши соотечественники производят самостоятельно. Именно так могут обеспечить себе пенсионные выплаты самозанятые граждане РФ, а также россияне, работающие за границей.

#Ольга Земскова
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