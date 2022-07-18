Рядом с Запорожской АЭС в Энергодаре обнаружено взрывное устройство

Из заявления члена совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова следует, что на месте чрезвычайного происшествия работают правоохранительные органы. Чиновник акцентировал внимание на том, что остановка находится в центре Энергодара. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов информагентства ТАСС.