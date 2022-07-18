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Рядом с Запорожской АЭС в Энергодаре обнаружено взрывное устройство

Вчера, 15:43
В Энергодаре на остановке, с которой уезжают работники Запорожской атомной электростанции, обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Из заявления члена совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова следует, что на месте чрезвычайного происшествия работают правоохранительные органы. Чиновник акцентировал внимание на том, что остановка находится в центре Энергодара. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов информагентства ТАСС.

По словам Рогова, украинские военные предприняли попытку нанесения удара по мирным гражданам.

Напомним, ранее официальный представитель местной администрации заявлял о том, что правительство Украины разрешило провести ряд запрещенных экспериментов на Запорожской АЭС. Исследования стартовали в период правления страной Петром Порошенко.

Однако, нынешний президент Владимир Зеленский небезопасные проекты не закрывает, резюмировал Рогов.

 

 

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