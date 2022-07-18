На аварийном перекрестке в Октябрьском округе запретят поворот налево

Что касается транспортных средств, двигающихся улице Кирова со стороны улицы 19-я Рабочая, будет организована «расщепленная фаза»: после завершения встречного движения поворот налево с улицы Кирова в сторону улицы Харьковская будет осуществляться без конфликта со встречным транспортом.