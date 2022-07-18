На аварийном перекрестке в Октябрьском округе запретят поворот налево

В Октябрьском округе на пересечении улиц Кирова и 15-я Рабочая с завтрашнего дня изменят работу светофора.
С 19 июля здесь запретят поворот налево. Ограничение будет действовать для транспортных средств, движущихся по улице Кирова со стороны улицы 12-я Рабочая. На перекресте скорректируют работу светофора и установят соответствующий знак.
Что касается транспортных средств, двигающихся улице Кирова со стороны улицы 19-я Рабочая, будет организована «расщепленная фаза»: после завершения встречного движения поворот налево с улицы Кирова в сторону улицы Харьковская будет осуществляться без конфликта со встречным транспортом.
Можно воспользоваться альтернативным вариантом проезда — поворотом налево на пересечении улиц Кирова и 1-я Железнодорожная, либо на пересечении улиц Кирова и 12-я Рабочая «под прикрытием» разрешающей пешеходной фазы светофора.
Решение изменить схему движения на пересечении улиц Кирова и 15-я Рабочая принято из-за высокой аварийности. В 2021 году в ДТП на этом перекрестке пострадали 9 человек.