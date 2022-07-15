В поисках пармезана. Где в России найти еду из списка «запрещенки»

С сыром ситуация проще: почти в любом регионе есть свои сыроварни, где производится качественный и не слишком дорогой продукт. Это касается и твердых сыров, и сыров с плесенью. Однако для того, чтобы попробовать редкий, изысканный и дорогой сыр, все же придется ехать в другие регионы, а не ждать его на прилавках магазинов.