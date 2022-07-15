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В Дербенте Сбер откроет самый большой в РФ фонтан

В Дербенте Сбер откроет самый большой в РФ фонтан

Вчера, 22:09
16 июля в дербентском парке имени Низами Гянджеви будет открыт крупнейший в России светомузыкальный фонтан. Его площадь составляет 4715 квадратных метров.

В Сбере сообщили, что фонтан будет иметь все необходимые для создания современного шоу элементы. Это пневматическое водяные пушки, водный экран и даже площадка для запуска фейерверков. Фонтан изготовлен из местного камня в художественных традициях Дагестана, сообщает interfax.ru.

Обеспечивающий работу объекта софт позволяет создавать яркие шоу из огня, воды и света, а также проецировать видеоролики на водяной экран. Сетчатые экраны, на которые проецируются элементы, создают иллюзию парения в воздухе. Технологическая часть фонтана вместила интерактивный музей.

Для освещения объекта используются почти 1368 прожекторов. 2 видеопроектора и современная мощная акустика позволят следить за шоу даже тем, кто находится в отдалении. У фонтана будет 2214 струй высотой до 30 метров.

Специалисты рассказали, что двухъярусный фонтан, состоящий из 9 чаш, сможет работать и в статичном, и в динамическом режимах. 

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что парк Низами Гянджеви включён в список охраняемых Правительством РФ памятников, а также в перечень исторических объектов ЮНЕСКО. Наконец, нельзя забывать, что парк является одним из наиболее посещаемых туристами мест Дербента.

“Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой”, – сообщил Кузнецов.

Дербентский фонтан стал 23-м в ряду аналогичных объектов, созданных при помощи Сбера в разных городах Российской Федерации. Первый был построен в 2016 году. Администрация банка не скрывает стремления помогать в благоустройстве российских городов по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

 

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