В Дербенте Сбер откроет самый большой в РФ фонтан

Дербентский фонтан стал 23-м в ряду аналогичных объектов, созданных при помощи Сбера в разных городах Российской Федерации. Первый был построен в 2016 году. Администрация банка не скрывает стремления помогать в благоустройстве российских городов по всей стране – от Калининграда до Владивостока.