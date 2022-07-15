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Убило молнией. В Омской области всю ночь искали пропавшего пастуха

Убило молнией. В Омской области всю ночь искали пропавшего пастуха

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI

В Омской области пропавшего пастуха убило молнией

Мужчина не вернулся вечером домой, его тело нашли под утро без признаков насильственной смерти.

Вчера, 14 июля, в 23:50 в полицию позвонили жители Саргатского района и рассказали о пропаже 25-летнего родственника. Мужчина жил в деревне Десподзиновка и работал пастухом. Вчера вечером он должен был вернуться домой после выпаса скота, но этого не произошло. Родственники начали искать мужчину, а уже ночью обратились в полицию.

Поиски пропавшего проходили ночью, мужчину искали как полицейские, так и местные жители. Ситуацию осложняла плохая погода. Только утром сотрудники полиции нашли в поле неподалеку от деревни тело пропавшего. По предварительным данным, причиной его гибели стал удар молнией. У мужчины был с собой расплавленный мобильный телефон. Омские следователи начали проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Поиски
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