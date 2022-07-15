Убило молнией. В Омской области всю ночь искали пропавшего пастуха

Вчера, 14 июля, в 23:50 в полицию позвонили жители Саргатского района и рассказали о пропаже 25-летнего родственника. Мужчина жил в деревне Десподзиновка и работал пастухом. Вчера вечером он должен был вернуться домой после выпаса скота, но этого не произошло. Родственники начали искать мужчину, а уже ночью обратились в полицию.