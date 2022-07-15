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Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Вчера, 22:28
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или участии в военных действиях на территории зарубежного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, предполагает введение уголовной ответственности за перечисленные действия, а максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет двадцать лет, пишет Pravda.Ru.

Уточняется, что в составлении законопроекта принимали участие депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный. 

Аналогичное наказание может быть также применено в случае шпионажа, выдачи сведений, составляющих государственную тайну, а также оказания иностранному государству или организации любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России. 

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