Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Документ, опубликованный на портале правовой информации, предполагает введение уголовной ответственности за перечисленные действия, а максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет двадцать лет, пишет Pravda.Ru.
Уточняется, что в составлении законопроекта принимали участие депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.
Аналогичное наказание может быть также применено в случае шпионажа, выдачи сведений, составляющих государственную тайну, а также оказания иностранному государству или организации любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.