Вирусолог Альтштейн назвали симптомы оспы обезьян

По словам Альтштейна, с третьего-пятого дня после заражения обезьяньей оспой у пациента появляется характерная сыпь — сначала пятна, затем припухлости, на которых образуются пузырьки с прозрачным содержимым. Затем появляются корочки, которые со временем отпадают, передает iz.ru.
«Натуральная оспа оставляет рубцы, оспа обезьян — нет», — пояснил Альтштейн.
Вирусолог отметил, что сыпь при оспе проходит сама и не требует дополнительного лечения. Между тем, подчеркнул он, проконсультироваться с врачом необходимо.