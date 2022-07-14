Вирусолог Альтштейн назвали симптомы оспы обезьян

По словам Альтштейна, с третьего-пятого дня после заражения обезьяньей оспой у пациента появляется характерная сыпь — сначала пятна, затем припухлости, на которых образуются пузырьки с прозрачным содержимым. Затем появляются корочки, которые со временем отпадают, передает iz.ru.