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Вирусолог Альтштейн назвали симптомы оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн назвали симптомы оспы обезьян

Вчера, 23:19
Фото: pxhere.com
Вирусолог, профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что основными симптомами оспы обезьян являются головная боль, повышение температуры, воспаление лимфоузлов и тошнота.

По словам Альтштейна, с третьего-пятого дня после заражения обезьяньей оспой у пациента появляется характерная сыпь — сначала пятна, затем припухлости, на которых образуются пузырьки с прозрачным содержимым. Затем появляются корочки, которые со временем отпадают, передает iz.ru.

 

«Натуральная оспа оставляет рубцы, оспа обезьян — нет», — пояснил Альтштейн.

 

Вирусолог отметил, что сыпь при оспе проходит сама и не требует дополнительного лечения. Между тем, подчеркнул он, проконсультироваться с врачом необходимо.

#Общество
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