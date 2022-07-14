В Омской области отремонтируют плотину на ручье Новоомская балка

По словам представителей минприроды Омской области, проект предусматривает восстановление паводкового водосброса, донного водовыпуска и земляной плотины. Об этом информирует «КП-Омск».
Плотина на ручье Новоомская балка находится в аварийном состоянии. Местный пруд может просто исчезнуть. Чтобы его сохранить, нужно провести ремонтные работы.
На проект придется потратить более 19 миллионов рублей. Подрядчика найти пока не удалось, а ведь извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ уже три раза размещали на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Новые торги запланированы на 18-22 июля.