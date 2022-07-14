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В Омской области отремонтируют плотину на ручье Новоомская балка

Вчера, 22:12
В Омском районе в Новоомском поселке на ручье Новоомская балка местные власти обещают провести капитальный ремонт плотины.

По словам представителей минприроды Омской области, проект предусматривает восстановление паводкового водосброса, донного водовыпуска и земляной плотины. Об этом информирует «КП-Омск».

Плотина на ручье Новоомская балка находится в аварийном состоянии. Местный пруд может просто исчезнуть. Чтобы его сохранить, нужно провести ремонтные работы.

На проект придется потратить более 19 миллионов рублей. Подрядчика найти пока не удалось, а ведь извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ уже три раза размещали на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Новые торги запланированы на 18-22 июля.

#Ольга Земскова
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