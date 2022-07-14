В Омске вандалы повредили памятник погибшим в ВОВ

Случай вандализма зафиксирован в поселке Николаевка в Советском округе Омска. Вандалы повредили плиту у памятника погибшим солдатам в Великой Отечественной войне. Дефекты обнаружили во время уборки территории 5 июля. Сейчас мемориал уже начали восстанавливать, рассказала депутат Омского городского совета Инна Гомолко.
Депутат прокомментировала акт вандализма.
«Омичи чтят помнят ветеранов, а с хулиганами нужно разговаривать с детства, чтить память, это святое! Для восстановления памятника откликнулись наши друзья. Я благодарна им. Верю в силу добрых дел», - отметила Инна Гомолко.