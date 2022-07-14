В Казахстане готовы принять ушедшие из России зарубежные компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству государства поручение подготовить условия для релокации зарубежных компаний, завершивших деловую активность в России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. Токаев заявил, что число таких компаний составляет порядка 700.
В рамках расширенного заседания кабинета министров Токаев подчеркнул, что из 1,4 тыс. зарубежных компаний каждая вторая приостановила деятельность на рынке России или полностью ушла с него. Правительству, по мнению Токаева, необходимо сформировать благоприятные для их релокации в Казахстан условия.
Президент Казахстана убежден, что в новых условиях появится возможность наращивания объемов производства товаров верхних и средних пределов — неэнергетической несырьевой экспортной продукции. Токаев охарактеризовал происходящее как глобальную борьбу за инвестиционный капитал.