В Казахстане готовы принять ушедшие из России зарубежные компании

В рамках расширенного заседания кабинета министров Токаев подчеркнул, что из 1,4 тыс. зарубежных компаний каждая вторая приостановила деятельность на рынке России или полностью ушла с него. Правительству, по мнению Токаева, необходимо сформировать благоприятные для их релокации в Казахстан условия.