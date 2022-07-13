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В Омской области дополнительно выделят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

В Омской области дополнительно выделят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Сегодня, 14:09
Фото: omskportal.ru
Деньги выделят в рамках проектов «Демография» и «Образование».

В пресс-службе правительства Омской области рассказали о выделении дополнительных средств на строительство школ и детсадов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование».

Соответствующее постановление принято на заседании правительства Омской области. За 4.01 млрд рублей до 2024 года в регионе построят два детсада и три общеобразовательные школы. 

Часть этих средств пойдет на активизацию строительства школ в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое на 1122 места, в микрорайоне «Серебряный берег» на 1100 мест, а также школы на проспекте Космический на 1122 места. Последнюю школу планируется открыть в декабре 2023 года.

Детские сады на 310 мест каждый построят в микрорайоне «Ясная Поляна» и в Центральном округе Омска. 

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что в первую очередь нужно решить вопрос со школой и детсадом в "Ясной поляне".

«Жители «Ясной поляны» уже давно ждут детский сад и школу. В этом году нам удалось сдвинуться с мертвой точки — на строительство выделяем 2.2 млрд рублей. Современные объекты социальной инфраструктуры появятся и в других районах города. В прошлом году воспитанников приняла самая большая на данный момент школа в регионе — новое образовательное учреждение на 1122 мест появилось в Амурском-2. Его оснастили по последнему слову техники. Здесь есть 5 спортивных залов, 2 актовых зала, слесарные и столярные мастерские, а также мастерские для творчества. По такому же проекту построят школы в «Ясной Поляне», в микрорайоне «Серебряный берег» и на проспекте Космическом», — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

В правительстве подчеркнули, что выделенные средства направят на заключение госконтрактов на проектирование, строительство учреждений и на поставку необходимого оборудования. 

Фото: omskportal.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Детский сад#Школа#Строительство
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