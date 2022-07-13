В Омской области дополнительно выделят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Часть этих средств пойдет на активизацию строительства школ в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое на 1122 места, в микрорайоне «Серебряный берег» на 1100 мест, а также школы на проспекте Космический на 1122 места. Последнюю школу планируется открыть в декабре 2023 года.