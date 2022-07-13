Город55
ГлавноеВсе новости
Нидерландские пожарные присоединились к протестам против действий властей

Нидерландские пожарные присоединились к протестам против действий властей

Сегодня, 13:25
Фото: piqsels.com
В странах Евросоюза (ЕС) на прошлой недели прошли масштабные протестные акции, организованные фермерами. А на этой неделе к аграриям присоединились также пожарные Нидерландов.

Экономический кризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, спровоцировал резкое подорожание семян, удобрений и комплектующих для сельхозтехники. Однако власти европейских стран вместо того, чтобы как-то помочь своим гражданам, собрались принять новый «экологический» закон, предусматривающий постепенное уменьшение поголовья крупного рогатого скота в течение ближайшего десятилетия, пишет Pravda.Ru.

Таким образом, действия властей лишь усугубили ситуацию, так как к протестам производителей сельхозпродукции с каждым днем прибавляются представители других сфер, которые недовольны новой политикой правительств

 Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал митингующих «друзьями Путина», поскольку те выступают в том числе за отмену антироссийских санкций. И все же власти Нидерландов продолжают игнорировать требования граждан, пообещав нарастить помощь киевскому режиму.

Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Сегодня, 16:58
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
Сегодня, 13:38
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Сегодня, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Сегодня, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Сегодня, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Сегодня, 13:12