В странах Евросоюза (ЕС) на прошлой недели прошли масштабные протестные акции, организованные фермерами. А на этой неделе к аграриям присоединились также пожарные Нидерландов.

Экономический кризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, спровоцировал резкое подорожание семян, удобрений и комплектующих для сельхозтехники. Однако власти европейских стран вместо того, чтобы как-то помочь своим гражданам, собрались принять новый «экологический» закон, предусматривающий постепенное уменьшение поголовья крупного рогатого скота в течение ближайшего десятилетия, пишет Pravda.Ru. Таким образом, действия властей лишь усугубили ситуацию, так как к протестам производителей сельхозпродукции с каждым днем прибавляются представители других сфер, которые недовольны новой политикой правительств Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал митингующих «друзьями Путина», поскольку те выступают в том числе за отмену антироссийских санкций. И все же власти Нидерландов продолжают игнорировать требования граждан, пообещав нарастить помощь киевскому режиму.