Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест

В Кировском районном суде Омска вновь рассматривали дело бывшего начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова. Сегодня, 13 июля, сторона защиты настаивала на необходимости изменить меру пресечения на домашний арест. Это связано с состоянием здоровья Быкова, а также с тем, что он провел под арестом уже 1 год и 4 месяца.
Прокуратура не согласилась с позицией защиты и потребовала продлить административный арест бывшего полицейского. В итоге судья Кировского райсуда встал на сторону обвинения и оставил Быкова в СИЗО.
Напомним, Евгения Быкова обвиняют в получении взятки в общей сумме порядка 7 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Быков получил от владельца массажных салонов на улицах Конева и Масленникова 6 млн 450 тыс рублей за общее покровительство.