Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест

В Кировском районном суде Омска вновь рассматривали дело бывшего начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова. Сегодня, 13 июля, сторона защиты настаивала на необходимости изменить меру пресечения на домашний арест. Это связано с состоянием здоровья Быкова, а также с тем, что он провел под арестом уже 1 год и 4 месяца.