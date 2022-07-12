В США показали первый снимок телескопа «Джеймс Уэбб»

В сообщении также отмечается, что с помощью телескопа удалось рассмотреть не только множество галактик, но и самые тусклые объекты, которые когда-либо наблюдались в инфракрасном диапазоне. При этом с Земли данный участок неба выглядит примерно как песчинка, да еще если при этом держать ее на расстоянии вытянутой руки.