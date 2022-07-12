В США показали первый снимок телескопа «Джеймс Уэбб»

Данная фотография была сделана телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом пишет iz.ru со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В сообщении также отмечается, что с помощью телескопа удалось рассмотреть не только множество галактик, но и самые тусклые объекты, которые когда-либо наблюдались в инфракрасном диапазоне. При этом с Земли данный участок неба выглядит примерно как песчинка, да еще если при этом держать ее на расстоянии вытянутой руки.
На сайте НАСА сообщается, «Джеймс Уэбб» способен находить самые ранние галактики во Вселенной, благодаря чему американские астрономы смогут получать больше информации о массах, возрасте, истории и составе галактик.