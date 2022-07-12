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Стало известно, когда в Омске откроют подземный переход у «Арены»

Стало известно, когда в Омске откроют подземный переход у «Арены»

Вчера, 10:58
Фото: 1MI

В Омске подземный переход у «Арены» хотят открыть к 1 сентября

Первый заместитель директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» мэрии Омска Антон Глебов рассказал, что открытие произойдет уже скоро.

Сегодня, 12 июля, в эфире телеканала «Россия 1» прошло интервью с первым заместителем директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» мэрии Омска Антоном Глебовым. Во время мероприятия чиновник рассказал, когда в городе собираются открыть подземный переход возле «Арены».

«До 1 сентября мы вместе с подрядными организациями постараемся выполнить работы по благоустройству», — рассказал Антон Глебов.

Напомним, что готовность самой «Арены» составляет 84%. Спорткомплекс уже подключили к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и связи. Внутри ведутся работы по отделке, а снаружи — по благоустройству. Здание собираются сдать в начале сентября.

#Город#Вероника Жукова#Новости#Омск#Ремонт дорог#Подземный переход#Касается каждого
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