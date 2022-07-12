Стало известно, когда в Омске откроют подземный переход у «Арены»

Сегодня, 12 июля, в эфире телеканала «Россия 1» прошло интервью с первым заместителем директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» мэрии Омска Антоном Глебовым. Во время мероприятия чиновник рассказал, когда в городе собираются открыть подземный переход возле «Арены».
«До 1 сентября мы вместе с подрядными организациями постараемся выполнить работы по благоустройству», — рассказал Антон Глебов.
Напомним, что готовность самой «Арены» составляет 84%. Спорткомплекс уже подключили к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и связи. Внутри ведутся работы по отделке, а снаружи — по благоустройству. Здание собираются сдать в начале сентября.