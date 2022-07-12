Стало известно, когда в Омске откроют подземный переход у «Арены»

Напомним, что готовность самой «Арены» составляет 84%. Спорткомплекс уже подключили к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и связи. Внутри ведутся работы по отделке, а снаружи — по благоустройству. Здание собираются сдать в начале сентября.