По числу врачей Россия заняла второе место среди европейских стран

По такому показателю, как количество врачей, Россия занимает второе место среди европейских стран. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные исследования, проведенного специалистами МФТИ и их коллегами из-за рубежа.
В России выявлен один самых высоких в Европе коэффициентов врачей — 58,4 медика на 10 тыс. жителей. Россия уступает только Швейцарии, где коэффициент — 64,2 врача на 10 тыс. жителей.
Мировой лидер по количеству врачей — Куба: 84,4 врача на 10 тыс. жителей. На последнем месте — Эфиопия: 0,8 медика на 10 тыс. жителей. В мире в среднем коэффициент врачей составляет 16,7 медика на 10 тыс. жителей.
Врач-хирург Давид Наимзада, один из авторов исследования, подчеркивает: оценки следует считать относительными. По мнению медика, среди врачей, как среди представителей других профессий, есть и рядовые, и ведущие специалисты. Так, сложно сравнивать работу пластического хирурга и хирурга военно-врачебной комиссии, невролога из реанимации и районной поликлиники.