По числу врачей Россия заняла второе место среди европейских стран

Врач-хирург Давид Наимзада, один из авторов исследования, подчеркивает: оценки следует считать относительными. По мнению медика, среди врачей, как среди представителей других профессий, есть и рядовые, и ведущие специалисты. Так, сложно сравнивать работу пластического хирурга и хирурга военно-врачебной комиссии, невролога из реанимации и районной поликлиники.