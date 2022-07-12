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По числу врачей Россия заняла второе место среди европейских стран

По числу врачей Россия заняла второе место среди европейских стран

Вчера, 16:31
Фото: 1MI
По количеству врачей Россия занимает второе место в Европе.

По такому показателю, как количество врачей, Россия занимает второе место среди европейских стран. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные исследования, проведенного специалистами МФТИ и их коллегами из-за рубежа.

В России выявлен один самых высоких в Европе коэффициентов врачей — 58,4 медика на 10 тыс. жителей. Россия уступает только Швейцарии, где коэффициент — 64,2 врача на 10 тыс. жителей.

Мировой лидер по количеству врачей — Куба: 84,4 врача на 10 тыс. жителей. На последнем месте — Эфиопия: 0,8 медика на 10 тыс. жителей. В мире в среднем коэффициент врачей составляет 16,7 медика на 10 тыс. жителей.

Врач-хирург Давид Наимзада, один из авторов исследования, подчеркивает: оценки следует считать относительными. По мнению медика, среди врачей, как среди представителей других профессий, есть и рядовые, и ведущие специалисты. Так, сложно сравнивать работу пластического хирурга и хирурга военно-врачебной комиссии, невролога из реанимации и районной поликлиники.

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