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Компания Ookla оштрафована на 1 млн рублей за отказ локализовать данные граждан РФ

Сегодня, 02:15
Московский суд оштрафовал компанию Ookla на один миллион рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.

Как известно она владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest.

ТАСС, цитируя слова судьи Тимура Вахрамеева, сообщил, что суд признал Ookla LLC виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа. Об этом информирует RT.

Ранее в отношении компании был составлен административный протокол.

Отмечается, что Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.

В июне этот же суд оштрафовал на два миллиона рублей фотохостинг Pinterest и видеосервис Twitch в связи с отказом локализовать данные граждан России. 

#Ольга Земскова
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