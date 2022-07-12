Инфляция в Норвегии достигла рекордных значений

По информации норвежского Центрстатбюро, повышение цен на товары и услуги на 6,3% в течение года является самым стремительным за период с 1988 года.
По заверениям сотрудника SSB Эспен Кристиансена, в первый месяц лета ускорение инфляционных процессов вызвал рост стоимости продуктов питания и топлива, пишет russian.rt.com
Известно, что продукты питания норвежцам обходятся на 2% дороже в сравнении с майскими ценами. Данный скачок стоимости товаров, по заверениям специалиста, «необычно высок».
По информации, полученной ранее от Евростата, рост цен на алкогольные напитки, продукты питания и табачные изделия составил в ЕС 8,9%, что является рекордом.