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Президент Шри-Ланки ушел в отставку после протестов

Президент Шри-Ланки ушел в отставку после протестов

Вчера, 15:15
Фото: piqsels.com
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил премьер-министру государства Ранилу Викрамасингхе о намерении оставить свой пост.

Президент Шри-Ланки официально уведомил премьер-министра государства о намерении уйти в отставку, сообщает Pravda.Ru. Решение принято после волны протестов, прокатившихся по стране. Ранее парламент решил, что президент снимет с себя полномочия 13 июля 2022 года, однако администрация президента это заявление официально не подтвердила.

Шри-Ланку охватили многотысячные протесты, протестующие захватили президентский дворец. Из эпицентра волнений президент страны был эвакуирован на самолете. В ходе беспорядков пострадали как минимум 100 человек, в том числе, журналисты и сотрудники полиции. 

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