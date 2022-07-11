Президент Шри-Ланки ушел в отставку после протестов

Президент Шри-Ланки официально уведомил премьер-министра государства о намерении уйти в отставку, сообщает Pravda.Ru. Решение принято после волны протестов, прокатившихся по стране. Ранее парламент решил, что президент снимет с себя полномочия 13 июля 2022 года, однако администрация президента это заявление официально не подтвердила.