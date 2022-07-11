Президент Шри-Ланки ушел в отставку после протестов

Президент Шри-Ланки официально уведомил премьер-министра государства о намерении уйти в отставку, сообщает Pravda.Ru. Решение принято после волны протестов, прокатившихся по стране. Ранее парламент решил, что президент снимет с себя полномочия 13 июля 2022 года, однако администрация президента это заявление официально не подтвердила.
Шри-Ланку охватили многотысячные протесты, протестующие захватили президентский дворец. Из эпицентра волнений президент страны был эвакуирован на самолете. В ходе беспорядков пострадали как минимум 100 человек, в том числе, журналисты и сотрудники полиции.