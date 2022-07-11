Омские единороссы собрали новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Сегодня завершилось очередное комплектование груза с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Собрано оказалось около 30 тонн продуктов и необходимых вещей. В сборе помощи активно участвовали представители «Единой России», в том числе депутаты фракций партии в Омском горсовете и региональном Заксобрании.
В июне открылось пять новых точкек сбора в торговых комплексах «Триумф» (на ул. Березовского, 19 и бульваре Архитекторов, 22), Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В), ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А), ТК «Первомайский» (ул. Заозёрная, 11/1), а также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).
С завтрашнего дня работать будет только один пункт в региональном центре по связям с общественностью.
Для гуманитарной помощи принимают продукты длительного хранения – макароны, консервы, крупы, муку, сахар, чай, кофе, бутилированную воду, а также средства гигиены, инструменты и расходные материалы к ним, хозяйственные товары.
Депутат Омского городского Совета Виталий Путинцев рассказал, что привез сегодня чай, кофе и сгущенное молоко, чтобы разнообразить собираемый груз.
«Наш долг – помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Сегодня все неравнодушные люди могут поддержать сражающийся Донбасс. Передать можно продукты питания, стройматериалы – кто что может. Пригодится все - я тоже сделал свой малый вклад в огромное доброе дело», – говорит заместитель председателя Омского горсовета Виталий Путинцев.
Вклад внес и его коллега по горсовету Андрей Никитин: он привез строительные материалы и инструменты (лопаты, ножовки, молоты, трубы, болгарку, сварочный аппарат, ножницы по металлу и так далее).
«Помощь Донбассу, жители которого противостоят неонацистам с 2014 году, стала по-настоящему народным делом. Сегодня мы передали партию строительных материалов. Она обязательно пригодится для восстановления разрушенных украинскими военными мирных городов Донецкой и Луганской народных республик», – отметил Андрей Никитин.
В сборе помощи поучаствовал и депутат горсовета Алексей Саяпин.
«В регионах организуют пункты сбора гуманитарной помощи для жителей дружественных республик. В Омской области в акции принимает активное участие не только население, но и крупные предприятия. Многие организации направляют делегации своих сотрудников для участия в восстановительных работах на освобожденных территориях. К ним подключаются и волонтеры, которые помимо этого работают в сортировочных центрах выдачи гуманитарной помощи населению. Как человек с активной гражданской позицией я считаю, что мы должны поддерживать наших солдат, которые сейчас борются с неонацизмом. Наша задача — помочь им не только материально, но и морально, показать, что для нас они живые герои», - уверен Алексей Саяпин.
Отметим, ранее в сборе помощи участвовали депутаты горсовета Дмитрий Сахань, Инна Гомолко, Юрий Козловский, Максим Астафьев, Сергей Грушичев, Антон Ремнев, а также другие члены партии «Единая Россия» – Павел Корольков, Иван Березин, Константин Гаврик, Валерий Студеникин и Наталья Старовойтова.