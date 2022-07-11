Омские единороссы собрали новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Сегодня завершилось очередное комплектование груза с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Собрано оказалось около 30 тонн продуктов и необходимых вещей. В сборе помощи активно участвовали представители «Единой России», в том числе депутаты фракций партии в Омском горсовете и региональном Заксобрании.