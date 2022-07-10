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В Омске открылся шоу-рум местных дизайнеров

В Омске открылся шоу-рум местных дизайнеров

Вчера, 10:06
Фото: 1MI
В новом магазине представлен ассортимент для женщин от начинающих и уже известных омских производителей.

В крупном торговом центре на Левом берегу открылся новый шоу-рум «Теплица омских брендов». Там представлена продукция местных дизайнеров, сообщается в официальном сообществе «Меги».

В магазине есть как уникальные вещи начинающих производителей в единичном экземпляре, так и линейки известных омских торговых марок. Целевая аудитория — женщины. Они смогут приобрести одежду, аксессуары и ароматические свечи ручной работы.

Некоторые омичи уже заглянули в шоу-рум. Впечатления изложили в комментариях под постом. Отмечают далеко не демократичные цены, ограниченные размерные линейки, при этом хорошее качество и уютное пространство.

#Общество#Город#Новости#Омск#Магазин#Одежда#Мега
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