В Омске открылся шоу-рум местных дизайнеров

В крупном торговом центре на Левом берегу открылся новый шоу-рум «Теплица омских брендов». Там представлена продукция местных дизайнеров, сообщается в официальном сообществе «Меги».
В магазине есть как уникальные вещи начинающих производителей в единичном экземпляре, так и линейки известных омских торговых марок. Целевая аудитория — женщины. Они смогут приобрести одежду, аксессуары и ароматические свечи ручной работы.
Некоторые омичи уже заглянули в шоу-рум. Впечатления изложили в комментариях под постом. Отмечают далеко не демократичные цены, ограниченные размерные линейки, при этом хорошее качество и уютное пространство.