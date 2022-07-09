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Президент России выразил соболезнования семье погибшего экс-премьера Японии

9 июля, 11:17
Путин обратился к членам семьи покойного политика.

Обнародована информация о том, что после покушения на его жизнь в Японии погиб экс-премьер Абэ. Путин обратился к жене и матери погибшего – госпожам Ёко и Акиэ Абэ и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели политика.

Синдзо Абэ, по словам нашего президента, являлся талантливым политиком, долго возглавлял японское правительство и много сделал для сотрудничества между Японией и нашей страной, сообщает russian.rt.com.

По словам Путина, память об этом выдающемся человеке сохранится в душах всех, кто был с ним знаком.

Президент России пожелал членам семьи ушедшего мужества и стойкости, назвав смерть их родного человека невосполнимой потерей.

Известно, что на политика напали в городе Нара в то время, когда он произносил речь, обращаясь к народу. Уличная речь была частью предвыборной кампании кандидата. Синдзо Абэ впоследствии умер в больнице.

Мария Захарова рассказала о том, что в Кремле ошеломлены этим дерзким покушением. Политик считает, что имел место террористический акт.

#Ольга Земскова
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