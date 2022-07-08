Примерное поведение и дресс-код. Омичам запретили шорты на новом рейсе теплохода

Отметим, что для пассажиров водного «монастырского» рейса действует жесткий дресс-код. В Ачаир нельзя ехать в шортах и майках. «Одежда должна соответствовать дресс-коду по посещению монастыря», говорится в паблике. Также в монастырь не пустят пассажиров в состоянии опьянения. Нельзя употреблять и на борту теплохода.