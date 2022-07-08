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Примерное поведение и дресс-код. Омичам запретили шорты на новом рейсе теплохода

Примерное поведение и дресс-код. Омичам запретили шорты на новом рейсе теплохода

Вчера, 20:42
Фото: 1MI

В Омске запускают водный рейс до Ачаирского монастыря

Для туристов будут действовать строгие правила, вплоть до выбора одежды.

В паблике «Омский теплоход» проанонсировали водный рейс до Ачаирского монастыря. Первый теплоход отправится с омского причала завтра, 9 июля. Отправление из Омска назначено на 13:15 с прибытием в Ачаир в 15:30. Обратно рейс отчалит в 17:30 и вернется в Омск в 19:30.

Отметим, что для пассажиров водного «монастырского» рейса действует жесткий дресс-код. В Ачаир нельзя ехать в шортах и майках. «Одежда должна соответствовать дресс-коду по посещению монастыря», говорится в паблике. Также в монастырь не пустят пассажиров в состоянии опьянения. Нельзя употреблять и на борту теплохода.

Водный рейс в Ачаир планировали запустить еще в июне. Однако затянулась процедура согласования.

Если Вам интересно, почему рейс не запустили в июне… — растянулось по сроку получение лицензии на перевозку — чистая бюрократия. И рейс согласовывали с Ачаирским монастырем. Отсюда достаточно жесткие требования к пассажирам и дресс-коду», — сообщает паблик.   

Напомним, что ранее «Омский теплоход» сообщал о случаях мошенничества посредством продажи дистанционных билетов на водные рейсы. Купить билет можно только в кассах. А на обратный путь на причале «Ачаир». Стоимость путешествия в одну сторону для взрослого — 700 рублей, для ребенка — 300.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Теплоход#Рейсы теплохода#Ачаирский монастырь
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