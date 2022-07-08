Песков: Президент пока в отпуск не собирается

В начале осени прошедшего года в сети были опубликованы фотографии отдыха Главы нашей страны в Сибири. Короткий отпускной период президент позволил себе после служебной командировки в Приморье и Амурскую область. Путин несколько дней находился в отпуске в сопровождении министра обороны Шойгу. Пресс-секретарь Правительства нашей страны Дмитрий Песков рассказывает, что для Владимира Путина типичным отдыхом являются прогулки на воздухе, горный туризм и тайга.