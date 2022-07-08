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Песков: Президент пока в отпуск не собирается

Сегодня, 11:03
По заверениям Дмитрия Пескова, в ближайшие планы Владимира Путина отпуск не входит.

Песков сообщил, что Глава правительства продолжает активно трудиться и, как таковых, каникул у него не будет. По заверениям Пескова, депутаты Госдумы в ближайшее время тоже будут работать без отдыха.

Пресс-секретарь сообщает, что в случае ухода Президента в отпуск Кремль сообщит об этом заранее, пишет Russian.rt.com.

В начале осени прошедшего года в сети были опубликованы фотографии отдыха Главы нашей страны в Сибири. Короткий отпускной период президент позволил себе после служебной командировки в Приморье и Амурскую область. Путин несколько дней находился в отпуске в сопровождении министра обороны Шойгу. Пресс-секретарь Правительства нашей страны Дмитрий Песков рассказывает, что для Владимира Путина типичным отдыхом являются прогулки на воздухе, горный туризм и тайга.

#Ольга Земскова
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