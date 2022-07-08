Омич похвастался найденным в лесу царь-грибом

Дождливая, а потом теплая погода, как сейчас в Омской области, — практически идеальные условия для быстрого роста грибов. Зная это, любители тихой охоты отправились во все окрестные места.
И почти никто не возвращается домой разочарованным. Самые удачливые хвастаются «уловом» в соцсетях. Но переплюнуть результат Романа Седельников в ближайшее время мало у кого получится.
Он поехал в лес в районе поселка Омский и среди других подберезовиков встретил настоящего гиганта. Ради интереса он даже взвесил находку — она вытянула на 3 килограмма. Грибной царь оказался даже почти нечервивым, но уже старым и, скорее всего, невкусным. Поэтому Роман, полюбовавшись им, все-таки оставил в лесу. А на память о трофее осталось лишь фото в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».