Омич похвастался найденным в лесу царь-грибом

Он поехал в лес в районе поселка Омский и среди других подберезовиков встретил настоящего гиганта. Ради интереса он даже взвесил находку — она вытянула на 3 килограмма. Грибной царь оказался даже почти нечервивым, но уже старым и, скорее всего, невкусным. Поэтому Роман, полюбовавшись им, все-таки оставил в лесу. А на память о трофее осталось лишь фото в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».