Мэр Омска Шелест подписал соглашение с меценатом для школы №144

Еще одна омская школа обрела мецената — соглашение с директором ЗАО «Вентсервис» Вячеславом Васильевым и руководством школы №144 на Левобережье подписал мэр Омска Сергей Шелест. Вскоре в школе начнется ремонт, меценат уже ознакомился со списком запланированных работ.
Сейчас в перечне объектов, взятых под крыло меценатами, находятся 6 общеобразовательных школ и 1 школа искусств в разных районах Омска.
«Не так давно было подписано первое соглашение, но уже видны результаты работы, проводимой меценатами. В школе №15 в Амурском поселке ведется ремонт внутренних помещений. Ученики гимназии №85 смогут заниматься в обновленном спортивном зале — глобального ремонта в нем не было никогда. В школе искусств №10 идет подготовка к фасадным работам: уже завезены стройматериалы. Здесь — в школе №144 — требуется замена окон, надо разбираться с коммуникациями, бассейном. Нельзя решить за одну минуту все проблемы, что накапливались десятилетиями, но мы используем все возможности: где-то за счет бюджетных средств, где-то с помощью меценатов, также готовимся к участию в федеральном проекте по капитальному ремонту школ», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Директор ЗАО «Вентсервис» Вячеслав Васильев отметил общественную важность подобных проектов.
«Мы же делаем это не для себя, а для детей, для того, чтобы они учились в нормальных условиях. Работы здесь очень много, но мы составим график и будем по нему двигаться. Мы уже несколько лет шефствуем над несколькими школами, теперь эта история выйдет на новый уровень. Это, безусловно, ответственность, но мы ее не боимся», — подчеркнул Вячеслав Васильев.
Победитель праймериз партии «Единая Россия» по избирательному округу № 8 Валерий Студеникин поддержал соратника по партии. Школа № 144 находится на избирательном округе Студеникина на Левобережье.
«Меценатство в России существует с конца XVIII века, и уже тогда Екатерина II отмечала социальную направленность пожертвований. То, что меценатство, безвозмездная помощь, возрождается в современной России, свидетельствует об ответственности бизнеса за развитие общества, за процветание родного города и страны. Приятно, что мэр Омска Сергей Шелест лично курирует эти вопросы, его аппарат находит достойных предпринимателей и объекты, нуждающиеся в помощи. И сегодня Вячеслав Васильев стал надежным помощником для школы №144. Это важный шаг в развитии не только школы, но и всей территории Кировского округа. Надеюсь, что подобная практика будет процветать в Омске». — сказал Валерий Студеникин.