Мэр Омска Шелест подписал соглашение с меценатом для школы №144

Еще одна омская школа обрела мецената — соглашение с директором ЗАО «Вентсервис» Вячеславом Васильевым и руководством школы №144 на Левобережье подписал мэр Омска Сергей Шелест. Вскоре в школе начнется ремонт, меценат уже ознакомился со списком запланированных работ.