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Машина перевернулась на крышу. На омском мосту произошло массовое ДТП

Машина перевернулась на крышу. На омском мосту произошло массовое ДТП

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI

В Омске после ДТП на мосту автомобиль перевернулся на крышу

Очевидцы утверждают, что на «Горбатом» мосту столкнулись сразу несколько автомобилей, из-за чего

Вчера, 7 июля, в паблике «ЧП Омск» появилась информация о серьезной аварии, которая произошла на «Горбатом» мосту. По словам очевидцев, между собой столкнулись сразу несколько автомобилей.

В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу. Омичи утверждают, что виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.

По всей видимости, между собой столкнулись три автомобиля. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, в ДТП не было пострадавших.

«ДТП произошло вчера около 22:40. Водитель 1993 года рождения ехал за рулем автомобиля Mazda Demio ехал по мосту в сторону улицы Нейбута со стороны 2-й Восточной. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями: Honda Fit, Lifan и Opel Vectra. После чего Mazda опрокинулась. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за это на него возбуждено административное дело», — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства.
скриншот Омск ВК
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Соцсети
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