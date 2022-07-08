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«Хотел купить пирожок». В Омске автомобиль врезался в «Пекарушку»

«Хотел купить пирожок». В Омске автомобиль врезался в «Пекарушку»

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI

В Омске у «Каскада» автомобиль врезался в «Пекарушку»

ДТП возле ТЦ «Каскад» произошло сегодня утром, во время него никто не пострадал.

Сегодня, 8 июля, в паблике «ЧП Омск» омичи рассказали об аварии, которая произошла возле торгового центра «Каскад». По словам очевидцев, автомобиль врезался в киоск «Пекарушки». Судя по опубликованным фото, машина вышибла две стены. В соцсетях омичи пошутили, что водитель торопился купить пирожок.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, информация об аварии поступила в 7:36. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Honda Fit ехал со стороны железнодорожного вокзала в сторону центра города. 

При попытке уйти от столкновения с другим авто он резко перестроился влево, где врезался в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находился 60-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в торговый павильон. Медицинская помощь никому не потребовалась.

скриншот ЧП Омск
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Соцсети
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