«Хотел купить пирожок». В Омске автомобиль врезался в «Пекарушку»

При попытке уйти от столкновения с другим авто он резко перестроился влево, где врезался в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находился 60-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в торговый павильон. Медицинская помощь никому не потребовалась.