«Хотел купить пирожок». В Омске автомобиль врезался в «Пекарушку»

Сегодня, 8 июля, в паблике «ЧП Омск» омичи рассказали об аварии, которая произошла возле торгового центра «Каскад». По словам очевидцев, автомобиль врезался в киоск «Пекарушки». Судя по опубликованным фото, машина вышибла две стены. В соцсетях омичи пошутили, что водитель торопился купить пирожок.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, информация об аварии поступила в 7:36. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Honda Fit ехал со стороны железнодорожного вокзала в сторону центра города.
При попытке уйти от столкновения с другим авто он резко перестроился влево, где врезался в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находился 60-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в торговый павильон. Медицинская помощь никому не потребовалась.