ФИОП: биорепарат "БиоСтерня" показал отличные результаты

Растительные части убранных злаков подходят для естественного почвообразования, ведь именно таким путем в природе накапливается гумус. Но остатки растений могут составлять большую часть собранного урожая – до тридцати процентов от общей массы. Это очень много, и если их не убрать, они не успеют разложиться, вырастет угроза активизации возбудителей болезней, грибковых заболеваний и паразитов-насекомых. Если же солому подвергнуть сжиганию, то поле потеряет в огромном количестве те полезные вещества, которые потенциально могли бы образовать естественное удобрение.