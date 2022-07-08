ФИОП: биорепарат "БиоСтерня" показал отличные результаты

Новое биологическое средство «БиоСтерня» предназначено для повышения плодородности. Препарат разрабатывали в Центре нанотехнологий и наноматериалов Мордовии.
Известно, что биопрепарат прошел испытания на полях Ульяновской области и показал очень хорошие результаты, пишет newsnn.ru.
Действие препарата «БиоСтерня» направлено на стимулирование роста аборигенной флоры, разлагающей органические остатки растений на полях, – поэтому растет плодородность почвы. Быстрое гумусообразование положительно влияет на растения, урожаи получаются выше, также растет сопротивляемость культур к воздействию болезнетворных агентов.
Растительные части убранных злаков подходят для естественного почвообразования, ведь именно таким путем в природе накапливается гумус. Но остатки растений могут составлять большую часть собранного урожая – до тридцати процентов от общей массы. Это очень много, и если их не убрать, они не успеют разложиться, вырастет угроза активизации возбудителей болезней, грибковых заболеваний и паразитов-насекомых. Если же солому подвергнуть сжиганию, то поле потеряет в огромном количестве те полезные вещества, которые потенциально могли бы образовать естественное удобрение.
Биопрепарат стимулирует быстрый процесс разложения остатков растений на полях после сбора зерна. То есть после его применения резко вырастет уровень плодородности почвы. По результатам исследований в эффективности нового средства «БиоСтерня» сомнений не остается – испытания на полях, засаженных злаковыми культурами, показали отличные результаты. Ожидается, что препарат скоро зарегистрируют, он получит патент, будет присвоен товарный знак. После этого решат и коммерческие вопросы, связанные с реализацией разработки.
Денис Киселев, руководитель Центра нанотехнологий и наноматериалов Мордовской Республики, поведал о том, что деструктор соломы «БиоСтерня» насыщает питательными веществами почву, в том числе она получает много органики, и это происходит совершенно безопасно. Таким образом, солома и прочие оставшиеся на поле части растений ускоренно разлагаются и снабжают поля готовой органикой и микроэлементами, повторяя естественные природные процессы, но с большой скоростью. К тому же происходит торможение распространения патогенов и вредителей.