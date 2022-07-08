Дороги, гостиницы и финансирование. В ТПП решают основные проблемы омского туризма

Чтобы изменить мир, надо его увидеть — это о путешествиях. В прошлом году россияне совершили 110 миллионов турпоездок по стране. Почти столько же, сколько в годы до пандемии. Мировые события повлияли на географию наших поездок, но тяга к путешествиям не исчезла. Ведь их цель, как говорят, — не точка на карте, а новый взгляд на жизнь.
Объем рынка внутреннего туризма — 2.5 триллиона рублей. В сфере заняты 2 миллиона 300 тысяч человек. В топе летних продаж у туроператоров традиционно Краснодарский край и Крым. На третьем месте впервые Кавказские Минеральные Воды. Летом туда отправятся 7% россиян. Столько же поедут в Санкт-Петербург. Другие новички топ-5 рейтинга: Карелия и Северный Кавказ. Последний регион «продается» у туроператоров в несколько раз лучше, чем в предыдущие годы.
В Омской области в последнее время растут продажи экскурсионных и туристских продуктов. Путешественников возят в Большеуковский, Знаменский, Муромцевский, Большереченский районы. Но часто добраться туда способны лишь любители экстрима.
Город55 поговорил с руководителем омского Туристского информационного центра Алиной Гориной. И вот в чем, по ее мнению, особенность этого бизнеса в нашем регионе.
«У нас большое количество экскурсионных предложений и в то же время мало туристских. Все на поверхности. Чтобы возить людей, нужна туроператорская лицензия. Это все связано с большими рисками и расходами. Поэтому часто даже те организации, которые возят людей достаточно большим потоком, — например, центр развития туризма Omsk Bikelove, „Ученый кот“, „Лягушка-путешественница“ — принимают решение все-таки не оформлять лицензию туроператорскую и возить людей менее чем на 24 часа. Во-первых, на такие экскурсии всегда очень хороший поток. Во-вторых, они снимают с себя финансовую ответственность, потому что на первоначальном этапе это требует больших вложений», — объясняет Алина Горина.
Самые ходовые продукты — на севере Омской области. Интенсивно развивается туризм в Муромцевском районе. Там есть довольно приличные гостиницы «Серебряный берег», «Сад», «Холм», «Солиолис». И там есть чем занять туриста каждый день. Плюс — близость Большереченского района. Сейчас реализуется тур «Настоящая Сибирь». Это комплексное путешествие, которое включает в себя Муромцево и Большеречье. Его реализует компания «ОМиGO» (бывший «Увлечен и Я»). Это направление самое выгодное, считают специалисты, потому что там человек даже в средней ценовой категории гарантированно получит качественную услугу.
«Далее у нас идет направление в Тару, — продолжает Алина Горина. — Организованно группы у нас туда поехали только в прошлом году. Туда также возит Omsk Bikelove. Это объединение людей, которые не имеют туроператорской лицензии. Это очень хороший пример того, как предпринимательский сектор может взаимодействовать между собой. Omsk Bikelove заключил соглашение с лицензированным туроператором Discovery. Они делают такой совместный продукт. Это специалисты, которые работают в поле и знают рынок. У них огромная накатка. В то же время с документами, финансами им помогает Discovery, при этом никак не вкладываясь операционно. Такая коллаборация позволила им получить субсидии от минкультуры Омской области, которое помогало туроператорам получить небольшую компенсацию за каждого туриста, которого они провезли по маршрутам региона. И в этом году у них программа с более лояльными ценами для обычного туриста».
В Омской области довольно популярно южное направление. Однако регулярных туров туда нет, поэтому рассматривать его как туристский продукт не совсем правильно. Ездят в Азовский район. А также в Омский — это Усть-Заостровка, страусиная ферма, Ачаирский монастырь, сад Комиссарова. Еще на юге ездят в Москаленки. Но это все путешествия в рамках одного дня.
В Омске огромное число самозанятых экскурсоводов. Их выпускает педуниверситет в партнерстве с Туристским информационным центром. Приглашенные специалисты, педагоги вуза читают программу с сентября по апрель и готовят квалифицированных краеведов-экскурсоводов. Все они оформлены как самозанятые и могут делать свои экскурсионные продукты. Вы можете наблюдать в группе ТИЦ, что у нас часто появляются какие-то экскурсии городского характера. Это очень востребовано и в определенной мере окупается.
Но тем, кто решится заниматься туристской отраслью в Омской области, придется столкнуться с целым рядом серьезных проблем.
Во-первых, это финансовая опора для бизнеса. Чтобы быть туроператором, надо выполнить ряд строгих условий. Активисты часто не имеют таких возможностей, не имеют инструментов по привлечению инвестиций, чтобы получить эту лицензию. Во-вторых, конечно же, дороги. К 2022 году они, к счастью, уже приобрели удобоваримый вид. Например, трассу до Тары привели в соответствие со всем требованиями, ехать по ней стало комфортно. Но это скорее исключение из правил.
«У нас есть такие жемчужины, как берег Драверта, — объясняет Алина Горина. — Просто сумасшедшей красоты место, которое конкурентно с популярными местами в стране. Но туда ведет проселочная дорога, очень сложная, с большим обилием камней. После дождя это направление закрыто. Случалось, что мы собирали огромное число людей на экскурсию, а потом приходилось все отменять. Такая же проблема по направлениям в Знаменский, Седельниковский районы. Там нет никакой инфраструктуры. В Знаменский район ездят на Васюганские болота. Он очень хочет участвовать в туристской жизни нашего региона. Но пока что нет такой возможности. Плохие дороги у нас и на озеро Эбейты. Сейчас там накатанная дорога и оптимально выбрано место для туристской стоянки возле аула Тумба. Однако все равно это не конкурентный уровень, если вести речь о серьезной навигации или больших иногородних группах. Хотелось бы немного больше комфорта».
Отсутствие инфраструктуры — это, по мнению экспертов, самая большая проблема Омской области. Есть какой-то креатив, определенные меры поддержки, система продвижения. Сотрудники ТИЦ выпускают путеводители, участвуют в международных выставках. Но удовлетворить тот спрос, который есть на туризм в нашем регионе, сейчас просто не могут. В отдаленных уголках не хватает гостиниц либо их вообще нет.
«Даже в нашем любимом Большеречье, где дела обстоят очень хорошо, это уже уверенный игрок нашей туристкой среды, у них недостаточно номерного фонда, — говорит руководитель ТИЦ. — У них есть три гостиницы, есть прекрасный дом купца Кубрина в формате коттеджа. Но за прошлый год только „Старина Сибирская“ приняла у себя 60 тысяч туристов. Мы понимаем, что эти небольшие гостиницы сельского типа не покроют весь спрос. Чтобы построить гостиницы, нужны инвестиции. И у нас люди пока на моральном уровне не приучены вкладывать средства в развитие области. Но это постепенно меняется. Мы в какой-то своей маленькой части тоже работаем над этим».
Еще одна проблема — это неготовность местных жителей принимать туристов. А ведь если речь идет о выездном характере отдыха, нельзя обойтись без взаимодействия с представителями принимающей стороны.
«И тут присутствует определенное неприятие: „Зачем вы приехали, у нас спокойная, размеренная жизнь. Мы не хотим зарабатывать, просто нас не трогайте“. На моем опыте было неоднократно так, что экскурсовод мог опоздать на час, когда качество каждый раз разное. Смена попалась ответственная — они хорошо отработали. Пришли другие люди — все. Никакой системы качества нет, следить никак нельзя», — считает Алина Горина.
Другое направление, которое сейчас активно осваивается в Омской области, — это агротуризм. Например, региональный Фонд поддержки предпринимательства объявил новый вид государственной поддержки — грант «Агротуризм». В этом году на его получение заявились 10 предпринимателей.
Заявки на получение грантовой поддержки в этом году подали фермеры из Большеуковского, Тюкалинского, Шербакульского, Кормиловского, Азовского, Русско-Полянского и Муромцевского, Тарского районов. У каждого из проектов есть свое уникальное предложение.
Среди них — создатели «Планеты коров» в поселке Усть-Заостровка Владимир и Анна Платовы. Чтобы осуществить мечту, они продали бизнес в Волгограде и переехали в Омскую область. Особенность их экофермы в том, что на ней вообще никого не убивают — даже жуков и гусениц не уничтожают, а отпугивают специальной смесью. Другая ставка — на полное отсутствие химии: все производимые здесь продукты абсолютно натуральные. Экоферма существует всего несколько лет, но гости тут есть почти всегда. Городских жителей привлекает возможность так близко пообщаться с животными. Сейчас тут содержится 150 животных, а в будущем в этом санатории для коров планируют поселить 500 обитателей.
Анна Платова считает местный агротуризм достойной альтернативой дорогостоящему отдыху за границей. Если удастся получить господдержку, предприниматели планируют расширяться и поставить еще шесть домиков для размещения туристов.
Пробелы в законодательстве, нехватка номерного фонда, инфраструктура и длинные деньги — проблема всей отрасли, говорят в Торгово-промышленной палате России. Чтобы изменить ситуацию, нужно ориентироваться на мнение тех, кто в ней работает.
«Здесь еще очень важно, когда готовится нормативно-правовая база, чтобы она соответствовала ожиданиям тех, кто вкладывается в туризм. Тех, кто свои средства инвестирует, не только государство. Но это всегда параллельно идет с тем, что вкладывает и бизнес, — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Должны синхронно развиваться и номерной фонд, и инфраструктура, и объекты культурного и исторического наследия, чтобы они в достойном виде предстали перед глазами туристов — неважно, российских, зарубежных. Важно, чтобы мы вот в этом плане параллельно двигались и опирались не только на государство, но в большей степени, конечно, на частные инвестиции».
До 2024 года на туризм и его инфраструктуру из бюджета потратят 724 миллиарда рублей. Это средства на строительство гостиниц, поддержку предпринимателей и создание дополнительных 1 миллиона 700 тысяч рабочих мест. По плану к 2030 году объем рынка вырастет до 8 триллионов. А число поездок по стране — до 140 миллионов в год. И это будет активный бизнес-вектор.