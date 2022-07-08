Дороги, гостиницы и финансирование. В ТПП решают основные проблемы омского туризма

Среди них — создатели «Планеты коров» в поселке Усть-Заостровка Владимир и Анна Платовы. Чтобы осуществить мечту, они продали бизнес в Волгограде и переехали в Омскую область. Особенность их экофермы в том, что на ней вообще никого не убивают — даже жуков и гусениц не уничтожают, а отпугивают специальной смесью. Другая ставка — на полное отсутствие химии: все производимые здесь продукты абсолютно натуральные. Экоферма существует всего несколько лет, но гости тут есть почти всегда. Городских жителей привлекает возможность так близко пообщаться с животными. Сейчас тут содержится 150 животных, а в будущем в этом санатории для коров планируют поселить 500 обитателей.