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В Омске воспитатель интерната «выманил» у сироты — инвалида больше 2 миллионов рублей

В Омске воспитатель интерната «выманил» у сироты — инвалида больше 2 миллионов рублей

Вчера, 16:12
Фото: 1MI
Воспитатель просил у сироты деньги в долг, но и не думал возвращать.

В Омске возбудили уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у сироты с инвалидностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По материалам дела, в течение всего 2020 года бывший воспитатель школы-интерната под различными предлогами брал взаймы у сироты деньги. В итоге выманил у омича, который кроме того еще и является инвалидом III группы, больше 2,2 млн рублей.

Теперь против него заведено уголовное дело о мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере. За преступление по этой статье грозит до десяти лет колонии.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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