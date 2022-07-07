В Омске воспитатель интерната «выманил» у сироты — инвалида больше 2 миллионов рублей

В Омске возбудили уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у сироты с инвалидностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По материалам дела, в течение всего 2020 года бывший воспитатель школы-интерната под различными предлогами брал взаймы у сироты деньги. В итоге выманил у омича, который кроме того еще и является инвалидом III группы, больше 2,2 млн рублей.
Теперь против него заведено уголовное дело о мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере. За преступление по этой статье грозит до десяти лет колонии.