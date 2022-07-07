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Убойный темперамент. Разъяренный омич изрезал друга ножом и отвел к врачам

Убойный темперамент. Разъяренный омич изрезал друга ножом и отвел к врачам

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

В Омске мужчина жестоко изрезал товарища ножом и отвел к врачам

Резня началась после эмоционального спора.

В Омске будут судить 46-летнего омича, который буквально исполосовал своего товарища ножом, а после этого сам отвел в больницу.

По материалам следствия, мужчины вместе отдыхали дома и выпивали. Между ними возник спор, который перешел в драку.  Обвиняемый избил оппонента кулаками и за ухо проволок его до кухни квартиры. Там в ход пошел нож - распалившийся омич ударил хозяина квартиры в спину и еще не менее 3 раз в область груди, а также около 5 ударов нанес в области плеч и бедер.

Выпустив пар, агрессор завернул истекающего кровью товарища в простыню, дал ему выпить спиртного и вывел на улицу, где стоял автомобиль скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На омича возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Процесс будет проходить в Кировском районном суде.

#Любовь Фёдорова#Новости
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