Убойный темперамент. Разъяренный омич изрезал друга ножом и отвел к врачам

По материалам следствия, мужчины вместе отдыхали дома и выпивали. Между ними возник спор, который перешел в драку. Обвиняемый избил оппонента кулаками и за ухо проволок его до кухни квартиры. Там в ход пошел нож - распалившийся омич ударил хозяина квартиры в спину и еще не менее 3 раз в область груди, а также около 5 ударов нанес в области плеч и бедер.