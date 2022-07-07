Убойный темперамент. Разъяренный омич изрезал друга ножом и отвел к врачам

В Омске будут судить 46-летнего омича, который буквально исполосовал своего товарища ножом, а после этого сам отвел в больницу.
По материалам следствия, мужчины вместе отдыхали дома и выпивали. Между ними возник спор, который перешел в драку. Обвиняемый избил оппонента кулаками и за ухо проволок его до кухни квартиры. Там в ход пошел нож - распалившийся омич ударил хозяина квартиры в спину и еще не менее 3 раз в область груди, а также около 5 ударов нанес в области плеч и бедер.
Выпустив пар, агрессор завернул истекающего кровью товарища в простыню, дал ему выпить спиртного и вывел на улицу, где стоял автомобиль скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На омича возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Процесс будет проходить в Кировском районном суде.