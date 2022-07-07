Главное
Все новости
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Вчера, 17:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что седьмого июля в Кремле состоится встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Песков уточнил, что встреча произойдет очно. Об этом пишет
RT
.
#Ольга Земскова
Подпишитесь
Стали известны предприятия, которые проверяют из-за выброса хлорида водорода в Омске
Вчера, 11:28
В центре Омска загорелся исторический памятник начала XX века
Вчера, 10:26
Осенние проблемы. Названа дата перекрытия Ленинградского моста в Омске
Подрядчика для проведения работ пока не нашли, но документация для проведения капремонта уже готова.
Вчера, 11:53
Резь в горле и тяжелое дыхание. В Омске режим НМУ обернулся ночными выбросами
Омские синоптики объявили о наступлении режима НМУ. Это привело к тому, что город накрыло выбросами.
Вчера, 07:39
Появились подробности о пострадавших в аварии со «скорой» на Левобережье Омска
Помимо пациентки, помощь потребовалась водителю и фельдшеру.
Вчера, 15:11
Омичка отсудила у самого богатого депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе
Женщина упала, когда водитель совершил опасный маневр.
Вчера, 16:19