Омский НПЗ поддержал проект для мам особенных детей

При поддержке Омского НПЗ школа блогеров «Мир Моими Глазами» получила современное звуковое и световое оборудование. Предприятие оснастило фотостудию, в которой проходят занятия по блогерскому мастерству для мам особенных детей. У участниц появились профессиональные микрофоны для записи видео. В рамках проекта женщины учатся не бояться публичности, красиво и уверенно говорить, снимать видео для своего блога, а при желании — монетизировать свои увлечения.