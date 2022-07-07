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Омский НПЗ поддержал проект для мам особенных детей

Омский НПЗ поддержал проект для мам особенных детей

Сегодня, 13:12
Фото: Андрей Шавин
Проект «Мир Моими Глазами» обучает женщин успешно вести блоги и монетизировать свои увлечения.

При поддержке Омского НПЗ школа блогеров «Мир Моими Глазами» получила современное звуковое и световое оборудование. Предприятие оснастило фотостудию, в которой проходят занятия по блогерскому мастерству для мам особенных детей. У участниц появились профессиональные микрофоны для записи видео. В рамках проекта женщины учатся не бояться публичности, красиво и уверенно говорить, снимать видео для своего блога, а при желании — монетизировать свои увлечения. 

«Мир Моими Глазами» — это проект грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Каждое занятие начинающих блогеров посвящено определенному навыку. Омички учатся позировать, танцевать, занимаются рукоделием и узнают новые кулинарные рецепты. На очередном занятии проекта участницы учились секретам укладки волос и макияжа.

«В школе особенных мам-блогеров «Мир моими глазами» состоялся день красоты. В гости к мамам пришли стилист Анастасия Довженко и визажист Светлана Смирнова. Они показали участницам, как быстро сделать красивую укладку и нанести базовый макияж. Эти навыки помогут им в дальнейшем и будут полезны в жизни. Хотелось бы поблагодарить Омский НПЗ за помощь в проекте! Благодаря предприятию у участниц появились новые кольцевые лампы и микрофоны, которые пригодятся им во время съемок», - поделилась руководитель проекта Ольга Старых.

Занятия в школе блогеров бесплатные. Записаться на участие могут мамы особенных детей, а также многодетные мамы из Омска. Группа состоит из пятнадцати участниц. Записаться в школу можно в одноименной группе в «ВКонтакте».

Проект реализуется при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Предприятие системно поддерживает инициативы активных горожан, направленные на повышение качества жизни в Омске. В этом году в грантовом конкурсе ОНПЗ победили 17 социальных проектов в области экологии, спорта, науки и образования, создания комфортной и креативной среды. Свои идеи победители воплотят в жизнь до конца года.

#Екатерина Чаплинская
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