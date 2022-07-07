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Эксперт рассказал о признаках развития рака

Вчера, 19:05
Онколог Иван Карасев рассказал о симптомах, по которым можно определить развитие онкологических заболеваний.

По словам Карасева, боль при глотании и в желудке могут быть признаками рака в желудочно-кишечном тракте. Он отметил, что все болезни ЖКТ имеют похожую симптоматику, поэтому, даже при легком дискомфорте, лучше посетить врача, пишет iz.ru

Опасным симптомом является и резкое уменьшение массы тела при неизменном режиме питания. Обследование нужно проводить если потеря массы составляет 5-7 килограммов в месяц.

Наконец, поводом для визита к онкологу является и высокая температура тела, которая держится при отсутствии симптомов вирусных инфекций.

 

 

По словам Карасева, боль при глотании и в желудке могут быть признаками рака в желудочно-кишечном тракте. Он отметил, что все болезни ЖКТ имеют похожую симптоматику, поэтому, даже при легком дискомфорте, лучше посетить врача, пишет iz.ru

Опасным симптомом является и резкое уменьшение массы тела при неизменном режиме питания. Обследование нужно проводить если потеря массы составляет 5-7 килограммов в месяц.

Наконец, поводом для визита к онкологу является и высокая температура тела, которая держится при отсутствии симптомов вирусных инфекций.

 

 

#Светлана Павлова
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