Эксперт рассказал о признаках развития рака

По словам Карасева, боль при глотании и в желудке могут быть признаками рака в желудочно-кишечном тракте. Он отметил, что все болезни ЖКТ имеют похожую симптоматику, поэтому, даже при легком дискомфорте, лучше посетить врача, пишет iz.ru.