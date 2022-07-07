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Александру Буркову представили нового руководителя Сибирского Сбербанка

Александру Буркову представили нового руководителя Сибирского Сбербанка

Сегодня, 11:11
Фото: omskportal.ru
С 6 июня пост председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк занимает Дмитрий Солнцев.

После знакомства глава региона обсудил с новым руководителем направления сотрудничества, в том числе планы по налоговым поступлениям в областной бюджет и государственно-частное партнерство. Речь шла о возможных концессионных соглашениях на строительство трех школ в Омске. Дмитрий Солнцев рассказал об успешном опыте реализации подобных проектов в партнёрстве со Сбером в других регионах.

Кроме того, на встрече подвели итоги и определили дальнейшие этапы совместной работы в рамках проектов по цифровизации медобслуживания и процессов государственного управления. В частности, банк готов участвовать в создании цифрового адресного плана для 32 районов Омской области.

omskportal.ru
«Сбербанк — один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Омской области. Его услугами пользуются более 1,3 млн омичей. Это говорит о качестве и востребованности продуктов Сбера. Важно, чтобы банковские сервисы оставались доступными и для жителей сельских поселений. В настоящее время банк работает над этой задачей и предлагает решения, которые дают возможность воспользоваться услугами, находясь на отдаленных территориях в районах Омской области», — отметил Александр Бурков.

Справка. Дмитрий Солнцев окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономист», обучался в London Business School и по программе INSEAD. Работу в банковской сфере начал с 2001 года в Западно-Уральском территориальном банке Сбербанка. Позднее занимал руководящие должности в Западно-Сибирском банке Сбербанка. До назначения на новый пост был управляющим Красноярским отделением - заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка.

#Екатерина Чаплинская
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