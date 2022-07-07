Александру Буркову представили нового руководителя Сибирского Сбербанка

После знакомства глава региона обсудил с новым руководителем направления сотрудничества, в том числе планы по налоговым поступлениям в областной бюджет и государственно-частное партнерство. Речь шла о возможных концессионных соглашениях на строительство трех школ в Омске. Дмитрий Солнцев рассказал об успешном опыте реализации подобных проектов в партнёрстве со Сбером в других регионах.