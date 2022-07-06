В NASA потеряли связь с аппаратом Capstone

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Специалисты NASA будут восстанавливать контакт с Capstone. Команда агентства располагает «хорошими данными о траектории космического корабля». При необходимости, в распоряжении миссии будет достаточный объем топлива для того, чтобы отложить изначально запланированный маневр коррекции траектории после разделения цикла на несколько дней.