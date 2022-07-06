В NASA потеряли связь с аппаратом Capstone

Из-за технического сбоя NASA не может выйти на связь с космическим кораблем Capstone, накануне запущенным с Земли к Луне, пишет 360tv.ru, ссылаясь на информацию от агентства. Уточняется, что проблемы со связью возникли в условиях контакта с сетью дальнего космоса.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Специалисты NASA будут восстанавливать контакт с Capstone. Команда агентства располагает «хорошими данными о траектории космического корабля». При необходимости, в распоряжении миссии будет достаточный объем топлива для того, чтобы отложить изначально запланированный маневр коррекции траектории после разделения цикла на несколько дней.