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В NASA потеряли связь с аппаратом Capstone

В NASA потеряли связь с аппаратом Capstone

Вчера, 15:15
Фото: pxhere.com
В NASA сообщили о невозможности установить связь с аппаратом Capstone, который был запущен в направлении Луны.

Из-за технического сбоя NASA не может выйти на связь с космическим кораблем Capstone, накануне запущенным с Земли к Луне, пишет 360tv.ru, ссылаясь на информацию от агентства. Уточняется, что проблемы со связью возникли в условиях контакта с сетью дальнего космоса.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Специалисты NASA будут восстанавливать контакт с Capstone. Команда агентства располагает «хорошими данными о траектории космического корабля». При необходимости, в распоряжении миссии будет достаточный объем топлива для того, чтобы отложить изначально запланированный маневр коррекции траектории после разделения цикла на несколько дней.

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