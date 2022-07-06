Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ

1 место. Три сотни миллионов для банкрота
Более 313.1 млн рублей попыталась отсудить с омского ООО «Базис-Трейд» московская компания ООО «Актив Петролеум». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Омской области 22 июня.
Однако уже через неделю судья оставил это заявление без движения по причине того, что истец попросил рассрочку по уплате государственной пошлины якобы из-за затруднительного финансового положения. Вот только никаких документов, в частности о движении денежных средств по счетам, равно как и их отсутствие на момент подачи иска «Актив Петролеум» не предоставил. Потому судья предложил донести выписки по всем счетам за 3 месяца, а также документы налоговой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, отражающие факты покупок и продаж.
Отметим, что об участниках этого судебного спора известно мало: обе компании работают в нише оптовой торговли всеми видами топлива. Однако есть одна примечательная деталь – в отношении «Актив Петролеум», выручка которой по итогам 2020 года превысила 4.3 млрд рублей, в настоящее время открыто банкротное дело и введена процедура наблюдения. Заявление о несостоятельности в Арбитражный суд города Москвы подало АО «Россельхозбанк». Долги перед финансовой организацией, согласно иску, превысили 255 млн рублей, и 24 мая текущего года все требования были удовлетворены. После в деле появились и другие кредиторы.
Поэтому неясно, почему в омский арбитраж «Актив Петролеум» не смог предоставить документы о затруднительном финансовом состоянии.
2 место. «Недоперевооружили»: ПО «Полет» и 142 млн рублей
27 июня в омский арбитраж поступил иск от АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (в лице филиала омского ПО «Полет») к компании из подмосковных Мытищ - АО «Атомэнергомонтаж». Сумма претензий - свыше 142.2 млн рублей. К моменту публикации этот иск принят к производству.
За что конкретно ПО «Полет» пытается отсудить почти полторы сотни миллионов пока неизвестно, однако можно предположить, что это дело так или иначе будет затрагивать реконструкцию цехов омского предприятия, где собирается ракета-носитель «Ангара». Дело в том, что в 2020 - 2021 годах именно «Атомэнергомонтаж» подготовил проект переоснащения производственных мощностей «Полета», возможно, были заключены договоры и на другие работы, которые пошли не по плану.
3 и 5 место. Протопили, но не заплатили: муниципальные долги за газ
Мы намеренно объединили третье и пятое место в нашем рейтинге, поскольку в этих судебных спорах один и тот же истец – ООО «Газпром Межрегионгаз Омск», а сами иски касаются задолженности по договорам энергоснабжения.
Первое заявление поступило в Арбитражный суд Омской области 2 июня. Ответчиком по делу значится муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания». Согласно карточке дела ресурсоснабжающая организация задолжала «Газпром Межрегионгазу Омск» более 96.2 млн рублей.
Второй иск, который датирован 22 июня, адресован уже к муниципальному унитарному предприятию «Тепловая компания» Исилькульского городского поселения. Там долг составил 58.8 млн рублей.
Несложно предположить, что ресурсники из областного центра и Исилькуля задолжали деньги по договорам о поставках газа для муниципальных котельных.
Напомним, что в прошедшем отопительном сезоне аналогичные долги МУПов из нескольких районов региона привели к тому, что после старта отопительного сезона котельные там остались практически без топлива, что привело к холоду в домах местных жителей. Подробнее об этом Город55 рассказывал здесь.
4 место. Металлургический гигант «Мечел» и омские должники
Сразу двум омским компаниям – ООО «Омский завод стальных конструкций» и ООО «СтройСити» - придется отвечать в суде по иску ООО «Мечел-Сервис» - дочки крупнейшего металлургического и горнодобывающего холдинга ПАО «Мечел». Как указано в карточке дела, сумма исковых требований к омичам превышает 66 млн рублей.
По сути, компания «Мечел-Сервис», выручка которой по итогам прошлого года превысила 110.5 млрд рублей, является подразделением «Мечела», занимающимся сбытом готовой продукции. Отсюда можно предположить, что ответчики по этому делу задолжали деньги за поставленную металлопродукцию.
Добавим, что «Омский завод стальных конструкций» за 2021 год показал выручку в 426.7 млн рублей, однако только за июнь получил два иска о взыскании задолженности по договорам.
Что касается ООО «СтройСити», то до конца 2021 года компания, которая специализируется на монтаже металлоконструкция и прокладке различных трубопроводов, была зарегистрирована в Омской области и входила в перечень системообразующих, то есть тех, чья работа не останавливалась в период пандемии коронавируса. Однако в текущем году «СтройСити» сменила прописку на Санкт-Петербург, где ранее уже несколько лет работало ее представительство.
Добавим, что за прошлый год компания выручила 3.4 млрд рублей.