Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ

Однако уже через неделю судья оставил это заявление без движения по причине того, что истец попросил рассрочку по уплате государственной пошлины якобы из-за затруднительного финансового положения. Вот только никаких документов, в частности о движении денежных средств по счетам, равно как и их отсутствие на момент подачи иска «Актив Петролеум» не предоставил. Потому судья предложил донести выписки по всем счетам за 3 месяца, а также документы налоговой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, отражающие факты покупок и продаж.