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Стало известно, как параллельный импорт отразится на ценах на гаджеты

Вчера, 21:28
Россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта гаджеты.

Как пишет издание NEWS.ru, благодаря легализации параллельного импорта в Россию будут поставляются товары, которые изначально создавались для других стран, при этом стоимость такой техники может быть на 5-70% меньше. 

Однако, если на устройствах произведенных для ОАЭ можно значительно сэкономить, то за запасные части для автомобиля из этой же страны придется потратить вдвое больше.

При этом некоторые эксперты считают, что при таком варианте ввоза продукции могут появиться и сложности. Так, при покупке мобильных устройств может возникнуть сложность с обновлением программного обеспечения, а клавиатура на ноутбуках может иметь только английскую раскладку клавиатуры. Кроме того многие модели смартфонов могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи.

Более того, жители России могут столкнуться с отсутствием гарантийного обслуживания, а возможно и вовсе получить подделку.

#Ольга Земскова
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