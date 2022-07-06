Стало известно, как параллельный импорт отразится на ценах на гаджеты

При этом некоторые эксперты считают, что при таком варианте ввоза продукции могут появиться и сложности. Так, при покупке мобильных устройств может возникнуть сложность с обновлением программного обеспечения, а клавиатура на ноутбуках может иметь только английскую раскладку клавиатуры. Кроме того многие модели смартфонов могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи.