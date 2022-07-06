Разразился порноскнадал с участием предпринимателя Бари Алибасова

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Mash, в Калининграде у него якобы была «модельная» студия. Устроившейся туда 32-летней Татьяне нужно было демонстрировать себя на камеру. За это ей обещали 300 тысяч рублей в месяц.
Она покинула студию по собственному желанию и попросила убрать с дисков все видео, где она участвовала.
Получив отказ, она забрала камеры домой, чтобы там стереть компромат. Алибасов написал заявление о краже аппаратуры, но девушка обещает все вернуть после того как разделается со своим видео.