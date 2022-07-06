Лукашенко заявил о росте цен на продовольствие из-за «безумного маховика санкций»

Президент Белоруссии также отметил, что попытки ООН предотвратить "неизбежный кризис" являются безуспешными. Он подчеркнул, что цены уже побили исторический максимум - в частности, пшеница за минувшие шесть месяцев подорожала более чем на шестьдесят процентов. Лукашенко напомнил, что аналогичный скачок цен на пшеницу в 2008 году завершился "арабской весной" - серией антиправительственных протестов и вооруженных мятежей в арабских странах.