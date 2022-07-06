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Лукашенко заявил о росте цен на продовольствие из-за «безумного маховика санкций»

Лукашенко заявил о росте цен на продовольствие из-за «безумного маховика санкций»

Вчера, 21:31
Фото: 1MI
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Совета министров и губернаторами отметил, что мир пугают голодом, и это — нагнетание ситуации, однако не бывает дыма без огня.

По мнению Лукашенко, все дело - в “безумном маховике санкций”, из-за которого цены будут расти на продовольствие в целом, поскольку подорожание зерновых автоматически повлечет рост на прочие виды продовольствия и продукцию животноводства. Об этом пишет Pravda.Ru.

Президент Белоруссии также отметил, что попытки ООН предотвратить "неизбежный кризис" являются безуспешными. Он подчеркнул, что цены уже побили исторический максимум - в частности, пшеница за минувшие шесть месяцев подорожала более чем на шестьдесят процентов. Лукашенко напомнил, что аналогичный скачок цен на пшеницу в 2008 году завершился "арабской весной" - серией антиправительственных протестов и вооруженных мятежей в арабских странах.

В заключение своего выступления лидер Белоруссии заявил, что если будет что поесть и во что одеть граждан, а также если не будут провалены другие секторы экономики - никакие санкции не страшны.

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