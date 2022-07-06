Фермера из Омской области обвинили в присвоении 25 млн рублей

В пресс-службе омской полиции рассказали о завершении уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Александра Майера. Мужчину подозревали в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере".
По версии следователей, фермер взял кредит для покупки оборудования и оплаты строительно-монтажных работ, связанных с вводом в эксплуатацию тепличного комплекса в селе Усть-Заостровка Омского района. Услуги согласилась оказать калужская компания, которая оценила работы в меньшую сумму, чем планировал предприниматель.
Однако фермер решил подделать документы, чтобы присвоить разницу. Он подал в банк поддельные документы, и таким образом смог присвоить 25 млн рублей.
Расследование уголовного дела подошло к концу, фермеру предъявили обвинение. Дело передали на рассмотрение в суд, добавили в пресс-службе омской полиции.