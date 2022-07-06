Фермера из Омской области обвинили в присвоении 25 млн рублей

По версии следователей, фермер взял кредит для покупки оборудования и оплаты строительно-монтажных работ, связанных с вводом в эксплуатацию тепличного комплекса в селе Усть-Заостровка Омского района. Услуги согласилась оказать калужская компания, которая оценила работы в меньшую сумму, чем планировал предприниматель.