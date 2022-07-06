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Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии

Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии

Вчера, 23:17
Фото: Скриншот видео HONDA Africa Twin
Мотоциклиста накрыло мощной волной грязевого потока. Трагический момент попал на видео.

Трагический случай произошел еще 27 июня. Тогда об этом писали местные СМИ — турист попал под оползень, который сошел на дороге в высокогорном крае Пшави. Позже выяснилось, что мотоциклист — 32-летний омич Александр Слуцких.

Об этом сообщается в паблике «ВКонтакте» «HONDA Africa Twin XRV750». Байкер в составе группы путешественников ехал по горной дороге в средневековую крепость Шатили. Внезапно с гор сошел мощный оползень, который буквально снес мотоциклиста. Несчастный случай оказался запечатлен на видео, которое распространилось в соцсетях.

По сообщениям СМИ, мужчина погиб на месте. Его тело позже обнаружили в реке Арагви.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра.

Видео: сообщество «HONDA Africa Twin XRV750» во «ВКонтакте».

#Екатерина Чаплинская#Новости#Происшествия#Байкер#Мотоцикл
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