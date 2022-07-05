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Золотая рыбка. В Омской области завели уголовное дело из-за мешка карасей

Золотая рыбка. В Омской области завели уголовное дело из-за мешка карасей

Вчера, 15:09
Фото: 1MI

В Омской области рыбаков будут судить за триста выловленных карасей

Мужчины рыбачили на озере во время запрета на добычу рыбы.

В Омской области под суд пойдут два рыбака-любителя. Их будут судить за 295 выловленных в озере рыб. 

9 мая, в период запрета на ловлю рыбы, мужчины расставили запрещенные сети из лески на озере Жалтыр. Улов составил 295 рыб - карасей и ротанов. Ущерб государству оценивается в 141 тысячу рублей.

Рыбаков задержали сотрудники полиции, вину в преступлении они признали. 

Прокурор Шербакульского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего и 36-летнего местных жителей. Их обвиняют в незаконной добыче биологических ресурсов с причинением крупного ущерба.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Рыбалка#Браконьерство#Штраф
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