В результате схода ледника в Италии погибли шесть человек

За день до происшествия в районе ледника была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха – она на 10 градусов превысила сезонную норму. Сход ледника стал причиной появления лавины из камней, снега и льда. Лавина полностью накрыла собой склон, по которому в это время осуществляли подъем несколько групп туристов.