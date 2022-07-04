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В результате схода ледника в Италии погибли шесть человек

В результате схода ледника в Италии погибли шесть человек

Вчера, 15:48
Фото: pxhere.com
В Альпах в Италии обрушился ледник, жертвами происшествия стали шесть человек.

Шесть человек погибли в результате схода ледника Мармолада на северо-востоке Италии, в Доломитовых Альпах, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на информацию от горноспасательных служб региона Венето.

За день до происшествия в районе ледника была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха – она на 10 градусов превысила сезонную норму. Сход ледника стал причиной появления лавины из камней, снега и льда. Лавина полностью накрыла собой склон, по которому в это время осуществляли подъем несколько групп туристов.

Как сообщил асессор региона Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин, в результате схода лавины пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в госпитали, расположенные в соседних городах.

Десять человек числятся пропавшими без вести, их продолжают искать, на месте работают кинологи с собаками, вертолеты. Спасательная операция осложняется за счет риска новых обвалов.

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