В результате схода ледника в Италии погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате схода ледника Мармолада на северо-востоке Италии, в Доломитовых Альпах, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на информацию от горноспасательных служб региона Венето.
За день до происшествия в районе ледника была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха – она на 10 градусов превысила сезонную норму. Сход ледника стал причиной появления лавины из камней, снега и льда. Лавина полностью накрыла собой склон, по которому в это время осуществляли подъем несколько групп туристов.
Как сообщил асессор региона Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин, в результате схода лавины пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в госпитали, расположенные в соседних городах.
Десять человек числятся пропавшими без вести, их продолжают искать, на месте работают кинологи с собаками, вертолеты. Спасательная операция осложняется за счет риска новых обвалов.